Conte-Italia, Fedele: "Eventuale sostituto a Napoli? Solo un nome mi stuzzica”

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“Rimonta scudetto? Difficilissima però qualche volta è capitato, l’Inter dovrebbe perdere tre partite e il Napoli non dovrebbe sbagliare mai".

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv: “Rimonta scudetto? Difficilissima però qualche volta è capitato, l’Inter dovrebbe perdere tre partite e il Napoli non dovrebbe sbagliare mai.

Napoli-Milan? Il primo tempo è stato brutto, sembrva che avevano un po’ di paura, nella ripresa Conte ha messo Alisson e Politano e meritatamente ha vinto la gara. Quest’anno il Napoli ha presentato una grande diversità, non c’era un esterno che facesse gol, se non hai due giocatori da doppia cifra e una difesa più ermetica, alla fine non vinci.

Futuro Napoli? La prima cosa sarà contenere i costi e fare un mercato differente, basato su giovani dall’ingaggio contenuto. Il Napoli deve virare, ha un’organizzazione incompatbile con quella del suo tecnico, al quale va riconosciuta la grande capacità di aver tenuto la squadra sempre sul pezzo.

Futuro Conte? Grazie a Conte il Napoli non ha mai mollato, nemmeo quando era a -14 dall’Inter. Lui è un animale da campo, è stato un po’ infelice nella comunicazione, parlando della panchina dell’Italia. La Nazionale ha sempre un fascino particolare, non so se riuscirei però ad immaginarlo fuori dal calcio che conta per quattro anni. Eventuale sostituto a Napoli? Solo Fabregas mi stuzzica”.