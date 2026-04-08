Del Genio: "Meret ormai riserva, chiederà di andare via. L'anno prossimo serve il titolare"
"Non giudico molto negativamente la stagione di Milinkovic-Savic, però io prenderei il titolare l'anno prossimo".
Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì' su Canale 8 il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei portieri del Napoli, proiettandosi sulle scelte tra i pali per la prossima stagione: "Non giudico molto negativamente la stagione di Milinkovic-Savic, però io prenderei il titolare l'anno prossimo".
Ciclo Meret al capolinea.
"Perché credo che sia finito il periodo di Meret: due scudetti e non faceva il titolare, oramai quest'anno proprio riserva nettamente. Quindi credo che chiederà di andare via. Resterà Milinkovic- Savic, quindi bisogna prenderne un altro portiere, poco ma sicuro. Un altro chi? La riserva di Milinkovic o il titolare? Credo il titolare".
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