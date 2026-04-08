Rimonta Scudetto? Galli: "Bisogna fidarsi di Conte: il Napoli pensi solo a sé stesso"

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"Con meno infortunati in questa stagione il Napoli sarebbe a ridosso della prima in classifica".

Nel corso di un'intervista concessa a Il Mattino, l'ex portiere azzurro Giovanni Galli ha commentato il momento del Napoli partendo dal discorso di una possibile rimonta scudetto: "Antonio fa bene, nessuno meglio di lui saprebbe cosa fare in questi momenti. Bisogna fidarsi di quello che dice: il Napoli pensi solo a sé stesso, a vincere le partite che ha. Poi al fischio finale potrà permettersi di pensare alle avversarie".

I 7 punti di distacco dall'Inter, secondo l’ex esterno difensore, arriverebbero dagli infortuni che hanno colpito la squadra da inizio stagione. "L’unica motivazione è lì . Anche perché il Napoli ha gli stessi punti di un anno fa. Con meno infortunati in questa stagione il Napoli sarebbe a ridosso della prima in classifica. A questi livelli non ci si può permettere tante assenze per così tanto tempo".