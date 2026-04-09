Presidenza Figc, lunedì si riunirà la Lega Serie A: maggioranza orientata su Malagò

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L’opposizione guidata da Claudio Lotito appare invece minoritaria, rendendo probabile una convergenza sul nome di Malagò già nei prossimi giorni.

Sono partite le manovre in vista della successione di Gabriele Gravina alla guida della FIGC, con le elezioni fissate per il prossimo 22 giugno. Un passaggio cruciale, nell’immediato, riguarda l’assemblea della Lega Serie A in programma lunedì 13 aprile, dove si deciderà il candidato da sostenere. Al momento, la maggioranza sembra orientata verso Giovanni Malagò, forte dell’appoggio di figure influenti come Beppe Marotta e del sostegno di diversi top club, tra cui il Napoli. L’opposizione guidata da Claudio Lotito appare invece minoritaria, rendendo probabile una convergenza sul nome di Malagò già nei prossimi giorni.

Equilibri e voti decisivi verso le elezioni

Dopo la scelta della Serie A, l’attenzione si sposterà sull’elezione finale, che coinvolgerà 275 delegati rappresentanti delle varie componenti del calcio italiano. I pesi sono ben distribuiti: la Lega Nazionale Dilettanti incide per il 34%, l’AIC per il 20%, la Serie A per il 18%, la Lega Pro per il 12%, l’AIAC per il 10% e la Lega Serie B per il 6%. Decisivo sarà soprattutto il blocco dei dilettanti guidato da Giancarlo Abete, che al momento non ha ancora preso posizione. Sullo sfondo resta anche il contesto politico: i rapporti tra il Governo e Gravina sono tesi, mentre su Malagò permangono alcune perplessità, alimentando scenari ancora aperti. A riportarlo sul proprio sito, è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.