Prima pagina Il Mattino: "Dai FabFour al tridente: le armi di Conte per tentare la rimonta"

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Al centro spazio alla Coppa America 2027 e al villaggio che sorgerà a Bagnoli.

Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli che prova a rimontare nelle ultime 7 giornate di campionato i 7 punti di distacco dalla capolista Inter: "Dai FabFour al tridente: le armi di Conte per tentare la rimonta. Domenica c'è il Parma".

Al centro spazio alla Coppa America 2027 e al villaggio che sorgerà a Bagnoli: "Ecco il villaggio, e arrivano gli Usa. Iscritto il sesto team. I render di Sport e Salute. Regate, che sho! A Bagnoli nasce l'hub alla vela. Abodi: confermati fascino e globalità dell'evento". Di seguito la prima pagina integrale.