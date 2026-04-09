Prima pagina
Il Mattino: "Dai FabFour al tridente: le armi di Conte per tentare la rimonta"
Al centro spazio alla Coppa America 2027 e al villaggio che sorgerà a Bagnoli.
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica spazio in prima pagina al Napoli che prova a rimontare nelle ultime 7 giornate di campionato i 7 punti di distacco dalla capolista Inter: "Dai FabFour al tridente: le armi di Conte per tentare la rimonta. Domenica c'è il Parma".
Al centro spazio alla Coppa America 2027 e al villaggio che sorgerà a Bagnoli: "Ecco il villaggio, e arrivano gli Usa. Iscritto il sesto team. I render di Sport e Salute. Regate, che sho! A Bagnoli nasce l'hub alla vela. Abodi: confermati fascino e globalità dell'evento". Di seguito la prima pagina integrale.
Pubblicità
Notizie
Copertina Da 0 a 10: l’incredibile colpo di mercato, la scelta shock di Lukaku, l’ammissione di Conte e la lezione di ‘Corto Muso’ di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
12 apr 2026 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Parma
|Napoli
In primo piano
Davide BarattoNapoli-Milan, le pagelle: Politano decide, Alisson elettrico! Bene la difesa, Conte batte Max
Pierpaolo MatroneConte-Italia, Sky: è lusingato, ma accetterebbe in un solo caso! E ADL vuole tenerlo
Arturo MinerviniADL: "Calcio italiano? Pazziella mman e criatur! Sono troppe 20 squadre in A. Su Malagò..."
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com