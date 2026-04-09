Tuttonapoli Cosa ci ha detto Napoli-Milan: i cinque punti di Tuttonapoli

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Napoli-Milan 1-0: i cinque punti chiave di Tuttonapoli. Il Napoli sblocca il match dalla panchina: gli ingressi di Alisson e Politano regalano i tre punti al Napoli.

Il Napoli vince 1-0 contro il Milan e conquista il secondo posto mettendosi a settembre lunghezze di distanza dall'Inter, quando ormai la qualificazione Champions è sempre più vicina. Come di consueto i cinque punti di Tuttonapoli per analizzare nel dettaglio la partita.

Assenza Højlund - La Pasquetta dei tifosi del Napoli è stata movimentata anche dalla notizia del forfait di Højlund. Senza Lukaku che è rimasto in Belgio, al centro dell'attacco ci è andato Giovane. Per lui solo qualche sussulto, in una partita abbastanza spenta e noiosa. Una palla ricevuta in profondità, dove non riesce ad attaccarla come fa il danese e si fa recuperare. Nella ripresa stava per fare un bel gol, sulla conclusione respinta da Maignan. Nonostante non fosse il suo ruolo, ha disputato una partita niente male.

Una partita soporifera - Napoli-Milan, una delusione per chi si aspettava un grande spettacolo ma ormai nel calcio italiano non è più una novità. Poche occasioni, tanto chiudersi in difesa, soprattutto da parte della squadra di Allegri, ad attendere l'errore che possa tenere viva la speranza di restare attaccato all'Inter. Nella ripresa il Napoli aumenta un po' i giri del motore, con gli ingressi di Alisson e Politano e cambia il destino ad una partita che sembrava scritta, ancora prima di iniziare.

I cambi: Alisson - Il suo ingresso rianima una partita senza grosse emozioni, diretta verso il più classici dei 0-0. Con le sue giocate è adrenalina pura. Punta, dribbla, no look e la palla giusta per Olivera che serve Politano. Nel finale fa uno scatto da centrometrista, per poi guadagnare una rimessa che non si farà in tempo a battere. Triplice fischio, con la sua esultanza che gasa il pubblico del Maradona.

Politano - Da un esterno all'altro. Da che non riusciva a segnare, a portare la firma su sei degli ultimi punti conquistati dal Napoli. Lecce e Milan: due gol pesanti che valgono il sorpasso sui rossoneri di Allegri.

Secondo posto - A sette giornate dalla fine, altrettanti sono i punti di distanza dall'Inter. Troppi per sperare qualcosa in più, ma il secondo posto è comunque un traguardo importante soprattutto se si pensa alcuni momenti di questa stagione dove si poteva rischiare di fare una discesa verso il basso. Si è rimasti ben saldi nei momenti di difficoltà.