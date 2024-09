Conte non ci sta: “Juventus? Non bisogna essere provinciali, c’è il Cagliari!”

Sfida con la Juve molto sentita, come si fa a tenere tutti concentrati prima sul Cagliari? E' una delle domande poste ad Antonio Conte oggi in conferenza stampa, a due giorni dalla trasferta in Sardegna. L'allenatore del Napoli ha risposto così davanti ai media:

"Parlavo prima di non essere provinciali, non dobbiamo esserlo, si pensa solo alla prossima gara che per noi è quella più importante. E' da più di un anno che non si fanno 3 vittorie di fila e quindi il focus deve essere per forza lì, poi vedremo il calendario. Ragioniamo di partita in partita, con i paraocchi, la nostra corsia, non guardando intorno per correre veloci".