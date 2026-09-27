Corsa Scudetto, Ferrara: "Inter e Roma le più accreditate, sarà dura stargli dietro"

Ciro Ferrara analizza la corsa Scudetto e indica Inter e Roma come le squadre più accreditate, pur lasciando aperta la porta alle inseguitrici

Ciro Ferrara, ex calciatore azzurro, durante l'evento a Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Di seguito le sue parole: "Che risposte ci dà questa prima pausa della Serie A? Direi le solite: in questo momento, Inter e Roma mi sembrano le più accreditate per giocarsi lo Scudetto. Certamente c'è ancora tempo per permettere ad altre squadre di inserirsi, ma l'ultimo scontro diretto ha dimostrato la forza di queste due squadre e che sarà difficile star loro dietro".

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