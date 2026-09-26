Sabatini: "Facile attaccare Romano! Di Lorenzo non sta in piedi, Barella non corre..."

Sandro Sabatini dopo Italia-Belgio 0-2 difende Romano e Coppola e invita a guardare anche alle difficoltà dei senatori dell’Italia, da Di Lorenzo a Barella

Sandro Sabatini, intervenuto a Numer1 Podcast, ha commentato la prestazione dell’Italia soffermandosi sulle difficoltà dei più giovani, ma invitando a non concentrare su di loro tutte le responsabilità. Il giornalista ha citato in particolare i più bersagliati, Alessandro Romano e Diego Coppola, sottolineando come anche alcuni dei calciatori più esperti, da Giovanni Di Lorenzo a Barella e Tonali, abbiano offerto una prova al di sotto delle aspettative.

"Non bisognava far giocare i giovani? Romano ha giocato male, Coppola ha giocato male. Se però ce la prendiamo con Coppola e con Romano, ma dove vogliamo andare? Perché se poi Di Lorenzo non sta in piedi, Barella non corre, Tonali è irriconoscibile... è chiaro che poi te la prendi con Romano e con Coppola. Cambiamo loro due?".