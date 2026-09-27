Corsa Scudetto, Dionigi: "Il Napoli è indietro. Ecco chi è l'anti-Inter..."

Davide Dionigi analizza la corsa Scudetto: Roma principale antagonista dell’Inter, mentre Napoli, Milan e Juventus inseguono

Davide Dionigi, ex calciatore ed oggi allenatore, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per parlare di Serie A e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Chi c'è in corsa Scudetto?

"La Roma è molto competitiva, c'è un anno di lavoro di Gasperini e sono arrivati calciatori funzionali a ciò che ha in mente. Vedo i giallorossi come i principali antagonisti dell'Inter. Dietro metto invece le altre, quindi Napoli, Milan, Juventus e così via".

Sorprende la Lazio:

"Una piacevole sorpresa. Nessuno se l'aspettava. Lavorando in silenzio Gattuso sta facendo molto bene. E lo scetticismo che c'è attorno potrebbe diventare l'arma in più":

Sulla Serie B:

"Il Palermo è partito alla grande: ha già una base dall'anno scorso. Poi Inzaghi è stato bravo a creare un bel clima. Il Palermo parte avvantaggiato. Il Mantova è la sorpresa insieme all'Ascoli, però cinque partite sono poche per dare un giudizio"