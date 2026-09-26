Ghoulam: "Auguro lo scudetto alla Roma, vorrei vedere una festa come a Napoli"
Faouzi Ghoulam, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della corsa Scudetto e del momento della Roma, ricordando però sempre il proprio legame con il Napoli. L’ex terzino azzurro ha spiegato perché gli farebbe piacere vedere i giallorossi tornare a vincere dopo tanti anni, soffermandosi anche sul lavoro di Gian Piero Gasperini, sulla crescita della squadra e sul possibile impatto positivo per tutto il calcio italiano.
"La Roma oggi fa parte di una delle favorite allo Scudetto e chi dice di no è perché è romanista, è per scaramanzia, però il romanista oggi aspetta questo. E poi io vi dico una cosa: io mi augurerei che la Roma vinca, perché ho tanti amici che sono romanisti, poi è una piazza molto importante, non hanno vinto lo Scudetto dal 2001, quindi è tanto tempo. Voglio che i romanisti abbiano quella felicità che hanno avuto i napoletani quando hanno vinto lo Scudetto dopo 33 anni.
Quindi vorrei vedere questa città infiammarsi, perché è anche un modo di ridare vita al calcio italiano. Perché altrimenti ci sono sempre solo Inter, Milan, Napoli... Napoli grazie, io sono felice (sorride, ndr). Però dico: portarlo anche in zone importanti come Roma permette anche di sviluppare, perché è una società importante a livello economico. Quindi se vince, giustamente investirà di più. Gasperini è un allenatore a cui piace prendere giocatori in Italia, quindi anche per il mercato italiano sarebbe buono.
Gasperini per me è un allenatore fortissimo, la realtà è questa, i numeri lo dicono. Quello che sta facendo alla Roma soltanto dopo due anni che è venuto in un'altra realtà. Poi anche dare vita a Malen, che non era nessuno, nessuno lo conosceva, e oggi è uno degli attaccanti più importanti. Ridare anche a Dybala il suo ruolo... Quindi lo scudetto alla Roma per me è una bella cosa. Però sono sempre tifoso del Napoli, questo sicuramente".
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