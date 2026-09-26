Ghoulam: "Auguro lo scudetto alla Roma, vorrei vedere una festa come a Napoli"

Faouzi Ghoulam parla della corsa Scudetto, indica la Roma come sua preferita ma ribadisce anche il proprio legame con il Napoli

Faouzi Ghoulam, intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della corsa Scudetto e del momento della Roma, ricordando però sempre il proprio legame con il Napoli. L’ex terzino azzurro ha spiegato perché gli farebbe piacere vedere i giallorossi tornare a vincere dopo tanti anni, soffermandosi anche sul lavoro di Gian Piero Gasperini, sulla crescita della squadra e sul possibile impatto positivo per tutto il calcio italiano.

"La Roma oggi fa parte di una delle favorite allo Scudetto e chi dice di no è perché è romanista, è per scaramanzia, però il romanista oggi aspetta questo. E poi io vi dico una cosa: io mi augurerei che la Roma vinca, perché ho tanti amici che sono romanisti, poi è una piazza molto importante, non hanno vinto lo Scudetto dal 2001, quindi è tanto tempo. Voglio che i romanisti abbiano quella felicità che hanno avuto i napoletani quando hanno vinto lo Scudetto dopo 33 anni.

Quindi vorrei vedere questa città infiammarsi, perché è anche un modo di ridare vita al calcio italiano. Perché altrimenti ci sono sempre solo Inter, Milan, Napoli... Napoli grazie, io sono felice (sorride, ndr). Però dico: portarlo anche in zone importanti come Roma permette anche di sviluppare, perché è una società importante a livello economico. Quindi se vince, giustamente investirà di più. Gasperini è un allenatore a cui piace prendere giocatori in Italia, quindi anche per il mercato italiano sarebbe buono.

Gasperini per me è un allenatore fortissimo, la realtà è questa, i numeri lo dicono. Quello che sta facendo alla Roma soltanto dopo due anni che è venuto in un'altra realtà. Poi anche dare vita a Malen, che non era nessuno, nessuno lo conosceva, e oggi è uno degli attaccanti più importanti. Ridare anche a Dybala il suo ruolo... Quindi lo scudetto alla Roma per me è una bella cosa. Però sono sempre tifoso del Napoli, questo sicuramente".