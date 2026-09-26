Cruciani attacca Mancini: "Perché Romano?! De Bruyne sembrava Bolt a confronto!"

Giuseppe Cruciani critica le scelte di Mancini a centrocampo e cita anche il diverso rendimento di De Bruyne tra Napoli e Belgio

Giuseppe Cruciani, intervenuto a Numer1 Podcast, ha criticato alcune scelte di Roberto Mancini per il centrocampo dell’Italia, soffermandosi in particolare sulla decisione di affidare subito grandi responsabilità al giovane Alessandro Romano, impegato contro l'esperto Kevin De Bruyne.

"Ragazzi, vogliamo parlare della follia di mettere un ragazzo di vent'anni titolare a centrocampo? Vogliamo parlare della follia di giudicare un ragazzo che ha fatto poche partite nel Cagliari da titolare come il nuovo Rodri? Perché ho sentito anche questo. Un giocatore che ha vinto il Pallone d'Oro, un giocatore che gioca nel Barcellona, un giocatore che ha vinto la Champions League, un giocatore che ha vinto il campionato del mondo... un ragazzo come Romano che viene paragonato a un gigante del pallone.

Cosa viene in mente a un allenatore nel farlo diventare un pilastro del centrocampo? Persino un giocatore come De Bruyne sembrava Usain Bolt al suo confronto. Il che è tutto dire. Naturalmente un De Bruyne che nel Napoli non ha mai giocato come ha giocato in nazionale con il Belgio in questa partita. Qui è la presunzione di un allenatore, spinto forse da questa fissazione del giovanilismo. Basta con queste mode, basta! È giusto non condannare Mancini e non crocifiggerlo dopo una partita. Ma come si fa a giocare una partita comunque importante - perché è l'esordio dopo il disastro in Bosnia, dopo tutto quello che è successo, i tre Mondiali - ad affidare il centrocampo a un ragazzo di vent'anni che ha giocato quattro partite nel Cagliari?! Io partirei da questo. Purtroppo è uno degli errori di Mancini".