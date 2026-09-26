Simeone è a Napoli: "Prima volta che torno, che emozione! Futuro? Penso al Torino"

Giovanni Simeone racconta il ritorno a Napoli, il legame con la città e con l’Argentina, soffermandosi anche sul presente al Torino

Giovanni Simeone, attaccante del Torino, durante l'evento a Napoli per i 25 anni della Fondazione Pupi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Di seguito le sue parole, a partire dal ritorno nella città dove ha trascorso tre stagioni con la maglia azzurra: "Prima volta che torno a Napoli extra-calcio, emozionante, ho tantissimi amici. Domani mia moglie ha organizzato mille eventi con mille persone, voglio godermi città, persone e amici. Ho visto il Vesuvio con la luna piena arrivando, ancora più bello".

La Fondazione Pupi, il legame Napoli-Argentina, il futuro

"Per me è molto importante essere qui, per aiutare Zanetti e le persone che hanno più bisogno. Napoli e Argentina? Sono legate da tantissimi anni, Maradona e non solo. Torino? lo faccio sempre il mio, bene o male, ma do tutto per me e per la squadra. Continuerò a farlo. Se il Napoli mi dovesse richiamare a gennaio? Penso al presente e al Torino, cerchiamo di fare punti perché ne abbiamo bisogno", le parole del Cholito.