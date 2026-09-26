Ex dg Figc: "Il Napoli non ha fatto campagna acquisti. Allegri non è vecchio né bollito”

Valentini analizza Napoli, Italia e Bari: dal mercato di De Laurentiis al lavoro di Allegri e Mancini.

Nel corso di 'Salite sulla giostra', trasmissione di Stile TV, è intervenuto Antonello Valentini, ex direttore generale della FIGC, che ha analizzato il momento del Napoli e dell’Italia. Sugli azzurri di Massimiliano Allegri ha dichiarato: “Il Napoli non ha fatto campagna acquisti, il rafforzamento della squadra non c'è stato. Allegri non è passato remoto, non è vecchio né bollito, ma i giocatori sono quelli che sono e ci sono infortuni decisivi. La società deve intervenire sul mercato perchè De Bruyne e Anguissa sono pedine importanti nello scacchiere del Napoli e sono sicuro che De Laurentiis farà uno sforzo”. Sulla Nazionale, invece, Valentini ha invitato alla pazienza dopo la sconfitta contro il Belgio, ricordando la necessità per Roberto Mancini di costruire un nuovo gruppo puntando anche sui giovani: “Mettiamoci bene in testa che non ci sono più i Totti, i Baggio, i Cannavaro… c'è da rimboccarsi le maniche, da dare una mano ed avere un attimo di pazienza”.

Valentini sul Bari: “La situazione è delicata, tesa e scontrosa”

Valentini si è soffermato anche sul Bari e sulla multiproprietà della famiglia De Laurentiis, spiegando il proprio ruolo nel comitato di garanti: “Bari? Faccio parte di un comitato di garanti che dovrebbe sorvegliare e seguire la trasparenza della società e che i baresi sperano portino alla cessione della società quando scadrà il 30 giugno 2028 il termine della multiproprietà. La situazione è delicata, tesa e scontrosa”. L’ex dirigente federale ha poi espresso considerazioni sui rapporti tra Napoli e Bari e sull’operazione relativa a Caprile, aggiungendo: “Può darsi che la magistratura decida di far fallire il Bari perchè tra Napoli e Bari ci sono stati movimenti come quelli di Caprile, che hanno fatto storcere il naso a tutti”. Valentini ha infine espresso un giudizio positivo sull’arrivo di Marino: “La scelta di Marino però sembra azzeccata: sta facendo bene”.