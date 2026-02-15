Cosmi contro Chiellini: "Dice che non è calcio? Io l'ho vissuto quello che non era calcio..."

Ospite negli studi Mediaset, il tecnico Serse Cosmi ha commentato l'episodio della discordia avvenuto durante il derby d'Italia tra Inter e Juventus, vinto dai nerazzurri per 3-2 ma condizionato pesantemente da un rosso che l'arbitro La Penna ha dato a Kalulu a metà del primo tempo dopo un'evidente simulazione di Alessandro Bastoni.

"Quando si va oltre l'ipocrisia non ci sto. Quello che sto dicendo non può essere smentito perché lo dice il calcio, qui c'è una simulazione. Non diciamo niente di nuovo, non si deve quindi passare alla crocefissione ipocrita di Alessandro Bastoni: ha fatto una simulazione esagerata, quello che ha fatto dopo magari è censurabile, ma l'errore è dell'arbitro; e c'è da dire che il regolamento è assurdo. Già la doppia ammonizione condiziona la partita, figuriamoci in queste condizioni. Non voglio dire falsato, ma ha condizionato una partita che ha espresso tante belle cose, belle giocate e tanti gol".

Le ha ricordato l'episodio tra Iuliano e Ronaldo?

"No, all'epoca il contesto era assolutamente diverso. Devo dire che non mi sono piaciute le parole né di Cristian Chivu, dal quale mi aspettavo qualcosa di diverso, né di Giorgio Chiellini che dice che questo non è calcio. Io quello che non era calcio l'ho vissuto...".