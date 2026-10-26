Costacurta: “Quante occasioni perse! Allegri nervoso? Non è più un ragazzo, immagino lo stress”

Billy Costacurta a Sky Calcio Club analizza Napoli-Roma: il calo fisico degli azzurri, il nervosismo di Allegri e l'importanza dei centrocampisti.

Il Napoli ritrova qualità, intensità e personalità, ma continua a sprecare occasioni importanti per conquistare punti preziosi. È questa l'analisi di Billy Costacurta, ex difensore del Milan e opinionista di Sky Sport, intervenuto nel corso di "Sky Calcio Club" per commentare il 3-3 tra Napoli e Roma: “Credo che ieri siano stati bravi. Però, guardando la partita, faccio sempre lo stesso ragionamento, non soltanto per De Bruyne, ma anche per McTominay, che è rimasto fuori tanto tempo. Sono giocatori che sono rientrati e si vede quanto siano mancati alla squadra, ma non possono mantenere quel ritmo così a lungo. Probabilmente i cambi potrebbero essere un pochino più all'altezza. Credo però che, per l'ennesima volta, perché era già successo contro l'Inter, il Napoli abbia perso delle grandi occasioni per fare punti. Ieri, comunque, a me è piaciuto il Napoli”.

Allegri si fa prendere dal nervosismo e viene espulso. Si sente sotto pressione? Una settimana fa ha perso a Venezia.

“Nel secondo tempo il Napoli ha avuto delle occasioni, però in realtà stava perdendo. Poi contro il Bodo/Glimt ha giocato bene per un bel pezzo di partita. A un certo punto, insomma, le pulsazioni salgono. Faccio una battuta perché conosco Max e lui non è più un ragazzo. Anche ieri è stata una partita di grande adrenalina. Quindi immagino che possa esserci stato anche un po' di stress. Diciamo che nell'ultima settimana non sono state tre partite tranquille per lui. Il Napoli ha ritrovato anche un po' di anima? Sì, credo che siano mancati alcuni giocatori, soprattutto i due centrocampisti Anguissa e McTominay. Uno ieri ha segnato un gol bellissimo in rovesciata ed è un giocatore che ritengo molto importante per qualsiasi squadra italiana”.