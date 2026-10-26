Condò: “Napoli, il problema è l'età! Beukema? Non ha capito niente del metro arbitrale”

Paolo Condò analizza Napoli-Roma: il calo fisico degli azzurri dopo il vantaggio e la critica a Beukema.

Il Napoli si fa rimontare dalla Roma e chiude sul 3-3 una partita ricca di emozioni e polemiche. Al termine della sfida dello stadio Diego Armando Maradona, il giornalista Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato le difficoltà degli azzurri nella gestione del vantaggio. Secondo Condò, l'arretramento della squadra di Massimiliano Allegri sarebbe legato soprattutto all'età media della formazione, incapace di mantenere lo stesso ritmo per tutta la durata dell'incontro. Il giornalista ha inoltre espresso un giudizio particolarmente severo sul comportamento di Sam Beukema nell'azione del definitivo pareggio giallorosso.

Condò su Napoli-Roma: “Beukema non ha capito il metro arbitrale di quest'anno”

Nel suo intervento, Condò ha riconosciuto al Napoli il merito di essere tornato in vantaggio dopo aver subito il 2-2, prima di soffermarsi sull'episodio che ha portato al gol del 3-3. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli è arretrato dopo il vantaggio per una questione anagrafica, non poteva avere quel ritmo per molto. Gli azzurri sono stati bravi e determinati a tornare in vantaggio dopo il 2-2, poi Beukema ha dimostrato di non aver capito niente di quale sia il metro arbitrale quest'anno. Lo dico facendo un eufemismo”.