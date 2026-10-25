Improta: “Ecco il tallone d'Achille del Napoli! Di Lorenzo? Errore inspiegabile, cosa si aspettava?”

Gianni Improta analizza il pareggio tra Napoli e Roma, criticando la difesa troppo bassa e Di Lorenzo.

La difesa troppo bassa continua a rappresentare uno dei principali problemi del Napoli di Massimiliano Allegri. Ne è convinto Gianni Improta, ex calciatore azzurro, che nel corso di 'Campania Sport', trasmissione in onda su Canale 21, ha analizzato il pareggio contro la Roma, soffermandosi sull'atteggiamento difensivo della squadra e sugli errori che hanno favorito la rimonta giallorossa. Secondo Improta, gli azzurri concedono sistematicamente troppo campo agli avversari, finendo per difendere a ridosso della propria porta e aumentando così il rischio di episodi sfavorevoli. “Andrei a guardare quello che il Napoli sta facendo dall'inizio del campionato, con una difesa troppo bassa. Stiamo osservando le partite, come iniziano, come procedono e come si concludono. Purtroppo portiamo gli avversari troppo vicini alla nostra area. Di conseguenza, può capitare un errore o una distrazione, perché sei troppo a ridosso della porta. Oggi, poi, affrontavamo una Roma molto dotata nei movimenti tattici, ma anche con una tecnica individuale da fare invidia. Secondo me questo è il tallone d'Achille del Napoli: porta troppo gli avversari verso la propria trequarti. Addirittura vedo i difensori schierati all'altezza del dischetto del rigore. Ma, signori, prima o poi qualcosa deve capitare! Può esserci l'errore, la prodezza dell'avversario, un fallo, un rigore o un episodio dubbio”.

Improta su Napoli-Roma: “Di Lorenzo non può buttarsi a terra per un tocchettino. Allegri trovi una soluzione”

Interrogato sulle responsabilità dei centrocampisti nell'abbassamento del baricentro, Improta ha sottolineato come il problema coinvolga l'intera squadra, dagli attaccanti fino alla linea difensiva. L'ex azzurro ha poi richiamato gli episodi delle precedenti partite, criticando in particolare la gestione di un pallone da parte di Giovanni Di Lorenzo contro la Roma: “Sì, ma è tutto una conseguenza. Sappiamo benissimo che i primi difensori sono gli attaccanti, per poi passare attraverso i centrocampisti. Però vedo che questo è un aspetto che si ripete continuamente. Se andiamo a guardare le partite in cui il Napoli poteva raccogliere punti e ritrovarsi in una posizione di classifica invidiabile, ci accorgiamo che per ben tre volte ha sprecato occasioni importanti. Una partita l'ha addirittura persa contro l'Inter, oggi abbiamo visto cosa è successo, per non parlare di Firenze. Mi domando: è qualcosa che chiede l'allenatore oppure sono i difensori che, per timore, si abbassano in quella maniera? Poi ci sono anche interventi fuori luogo, fuori da ogni logica. Ma un calciatore della sua esperienza di Di Lorenzo cosa si aspetta? Il fallo? Sei in possesso del pallone, portalo lungo la linea oppure buttalo in calcio d'angolo o in fallo laterale. Non puoi buttarti a terra per un tocchettino dell'avversario. Concedi il calcio d'angolo e da lì è arrivato il gol. Poi abbiamo avuto la fortuna di tornare in vantaggio, ma andiamo anche a vedere a quanti metri dalla porta è nata l'azione del pareggio. Questo è il mio modo di vedere la situazione in questo momento. Sta ad Allegri trovare la soluzione”.