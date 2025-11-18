Nela: "Scudetto? L'Inter resta la più attrezzata, ma occhio alla Roma. Su Napoli e Milan…”

vedi letture

La Serie A tornerà in campo nel fine settimana con tre super sfide: Napoli-Atalanta, Fiorentina-Juventus e il derby della Madonnina tra Inter e Milan, incroci importanti anche per la lotta Scudetto. Di questa accesissima lotta per le prime posizioni, ne ha parlato l'ex difensore Sebino Nela, intervistato da Il Giornale.

Queste le sue parole: "L'Inter resta la squadra che gioca meglio e più attrezzata per vincere lo Scudetto, ma occhio a questa Roma che sta crescendo bene. È ancora presto per guardare la classifica, ma dobbiamo già prenderne atto. La classifica è cortissima e c'è spazio per sognare anche per Napoli e Milan. Sono poi convinto che Luciano Spalletti tirerà fuori dalla crisi la Juve".