Criscitiello su Conte: "E' il rimpianto più grande degli ultimi 30 anni del Milan"

Michele Criscitiello ha commentato un estratto del film sullo scudetto del Napoli e a Sportitalia ha dichiarato: "Conte è un genio. Parlatene pure male, dite quello che volete, sarà pure antipatico ma non ce ne frega, per me Conte voto 11. Ho visto un pezzettino del film mi ha fatto ricaricare lui. Questo è il Napoli di Conte che ti fà da allenatore, psicologo, mental coach. Resterà il rimpianto più grande degli ultimi trent'anni della storia del Milan. Era davanti Casa Milan ad aspettare una chiamata che non è arrivata mai".