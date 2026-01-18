Critiche a Conte, Cbs: “Non è mai colpa sua, ma tanti infortuni legati ai suoi metodi"

Sul network statunitense Cbs Sports Golazo è stato analizzato il momento delicato del Napoli, faldidiato dagli infortuni. A discuterne sono stati Marco Messina, referente Serie A per Cbs e fondatore di Italian Football TV, Troy Deeney, ex calciatore del Watford, e Nigel Reo-Coker, ex centrocampista di West Ham e Aston Villa.

Messina: "Non so quante squadre al mondo riuscirebbero ad essere così vicine alla vetta della classifica con questi infortuni. Si tratta inoltre di infortuni estremamente seri. È davvero una situazione difficile. Oggi, ad esempio, hanno dovuto schierare Vergara che non aveva mai giocato prima in Serie A. Aveva fatto solo una presenza in Coppa Italia. Oggi Vergara ha giocato bene. Devono trovare soluzioni, cambiare sistema di gioco e non hanno potuto operare sul mercato di gennaio come avrebbero voluto. Ora li attende un big match contro la Juventus. Non è una situazione facile.

Penso che anche le rotazioni non siano state abbastanza efficaci e che, nonostante le tante partite, Conte non abbia impiegato alcuni giocatori. Beukema potrebbe giocare di più in certe partite. Perché usare sempre gli stessi, soprattutto nelle gare più semplici? Lo stesso vale per Lang e Lucca. Ora devono andare a Copenaghen in Champions League. Forse il Napoli non vincerà lo scudetto, ma i tifosi si aspettano comunque di passare il turno di Champions".

Deeney: "Guardando agli infortuni, ce ne sono solo due che non riguardano i tessuti molli. Tre alla coscia e due ai muscoli posteriori della coscia, questo significa sovraccarico e affaticamento eccessivo. Conte deve rivedere i suoi metodi di allenamento e il modo in cui gestisce il recupero dei giocatori. Siamo a metà stagione, e quando gli chiedono di questi infortuni, Conte risponde: 'Chiedete al medico'. Non è mai colpa sua. Se i giocatori si fanno male, non è colpa sua. Se vuole altri giocatori, non è colpa sua. Quando ha i giocatori, non è colpa sua. Deve assumersi le responsabilità e agire in maniera più collegiale".

Reo-Coker: "Quando hai tre giocatori con lo stesso tipo di infortunio, devi necessariamente mettere in discussione i metodi di allenamento, il regime di preparazione atletica e il lavoro del preparatore fisico, come vengono portati i giocatori alla condizione e cosa viene fatto dopo l’allenamento".