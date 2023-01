Cucci: "Allegri a Napoli si è suicidato! Per fare la figura di quello che non ha paura..."

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Italo Cucci, firma storica del giornalismo sportivo italiano, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta volando, che goduria vederlo in campo. Ma venerdì sera Allegri si è suicidato: per fare la figura di quello che non ha paura, ha cercato di giocarsela a viso aperto, commettendo un grosso errore. La Juve ha provato a giocare come il Napoli, piacendo ai tifosi, ma così facendo si è consegnata agli azzurri".