Cucci: "Col Braga il Napoli deve giocare come se fosse alla sua altezza. O bassezza..."

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando della situazione del Napoli, in vista del match contro il Braga

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Italo Cucci è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando della situazione del Napoli, in vista del match contro il Braga: "Dopo la sconfitta con la Juventus il Napoli ha bisogno di ripartire e trovare una vittoria importante, ragionando traguardo dopo traguardo come domani in Champions League. Col Braga bisogna giocare come se si fosse alla sua altezza, o bassezza. Mazzarri è abituato a questo tipo di partite, ma non deve guardare alla passata stagione. L'annata subito dopo una vittoria è quella più difficile, soprattutto per i club che non vincono sempre".

Su Osimhen: "Osimhen in Marocco per il Pallone d'Oro africano? Un impegno come tanti. Quando inizierà la coppa d'Africa in tanti lasceranno i club per andare ad onorare questo impegno, ma bisogna ricordarsi che quando hai un calciatore devi sempre conoscere anche quelli che sono i suoi impegni con le nazionali, e quelli africani non fanno eccezione".