Da Bergamo: "A Dortmund poca imprevedibilità, ma con Palladino Atalanta da top tre"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Filippo Maggi, giornalista dell'Eco di Bergamo: "Come sta l'Atalanta? L'Atalanta è mediamente serena, dopo quel piccolo passaggio a vuoto in Champions. L'Atalanta di Palladino ha uno storico importante, perché sarebbe da terzo posto da quando c'è il mister. È ancora possibile la qualificazione in Champions. La gara di Dortmund ha dimostrato che la squadra va in difficoltà, andando a giocarsela uomo contro uomo non era facile. In uno stadio così, se dopo pochi minuti prendi gol è chiaro che diventa più difficile.

Scontro diretto con Napoli? C'è grande bagarre lì su, l'andata degli spareggi ha dimostrato che sarà difficile arrivare a cinque squadre in Champions. Non è facile fare gol a questa Atalanta, con l'addio di Lookman si è persa tanta qualità. E non ci sono nenche CDK e Raspadori. A Dortmund si è vista una squadra con poca imprevedibilità. Il Napoli ha un po' di emergenza, ma resta una squadra molto forte.

Hojlund può mettere in difficoltà l'Atalanta? Quando ti attacca sul lungo può essere pericoloso. Ha migliorato il suo corollario. Conte sa lavorare sui singoli. Lo United era la sua squadra del cuore, ma lì si è trovato in un contesto difficile. Chi toglierei dal Napoli? Mi ha molto impressionato Alisson Santos, il giocatore fondamentale del Napoli è Neres. Se il Napoli trova un calciatore simile, può rappresentare un'arma in più per Conte. Sia che giochi dall'inizio o a gara in corso è difficile da limitare.

Come si sta trovando Raspadori? È stato apprezzato da tutti sin da subito. Le prime partite sono state subito positive, peccato per l'infortunio. Palladino ha cercato subito di dargli minutaggio. C'è un equivoco tattico, lui non è un esterno. Se lui di base parte dalla fascia, non è come De Ketelaere. Raspa è ingiudicabile in questo momento. La probabile formazione anti-Napoli è la seguente: Carnesecchi tra i pali; Djimsiti, Scalvini e Ahanor; Bernasconi e Zappacosta sulle fasce; Ederson e De Roon a centrocampo; Krstovic in attacco e alle sue spalle Pasalic e Zalewski".