Grazia chiesta per Kalulu, Alvino: "Chiediamola noi! Questi club rendono ridicolo il calcio italiano"
Oggi alle 21:30Le Interviste
di Antonio Noto

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di TeleClub Italia: "Rosso a Kalulu, la Juventus chiede la grazia al presidente della FIGC. Sembrerebbe che la grazia, fortunatamente, sia stata respinta. Ma a questo punto mi viene da dire che la grazia la chiediamo noi. La grazia che chiediamo noi chiamiamo il calcio onesto e che non ci sia più spazio per queste società che infangano un giorno sì e l'altro pure il calcio italiano.

La grazia la dobbiamo chiedere noi affinché ci sia un provvedimento serio per impedire a questi club che, ripeto, rendono ridicolo il calcio italiano, lo rendono poco appetibile, poco vendibile all'estero. Affinché, ripeto, ci sia un provvedimento..."-