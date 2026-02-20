Fabbroni: "Napoli depotenziato! Rrahmani? Infortunio come quello di Lukaku"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Chi dietro Hojlund e al fianco di Vergara? La partita è complicata. Non avevo già notizie buone su McTominay. Senza di lui, hai bisogno di qualche giocatore che faccia l'incontrista. Non mi piace molto la scelta di Elmas lì, Giovane può essere più interessante, però obiettivamente è una partita che se giochi con Gilmour e Lobotka a centrocampo, servirebbe un giocatore vigoroso dal punto di vista atletico. Magari anche il pareggio non è un risultato brutto, per l'uno o per l'altra sponda.

L'infortunio di Lautaro può cambiare qualcosa per il campionato? Cambia molto in chiave Champions, se l'Inter non ribalta il risultato contro il Bodo, allora è chiaro che cambia un pochino. Se all'Inter resta solo il campionato, con quel vantaggio e un impegno relativo, è difficile pensare ad una squadra che sprechi tanti matchball, con o senza Lautaro. Un Inter che con grande sforzo supera il Bodo, allora deve fare i conti con l'assenza dell'argentino. Perché c'è un altro turno da giocare e magari il campionato può farti rallentare. Sarebbe comprensibile che le forze e concentrazioni si spostino. Oggi l'Inter può essere battuta altre tre volte e gestire la testa della classifica con addirittura sette sconfitte. Il livello delle italiane è basso, ce lo dice la Champions e ce lo dice il fatto che la Nazionale non va al Mondiale da tanto. Il livello generale del calcio italiano è talmente basso che pensa più a simulare, anziché pensare alle forze tattiche e del gioco. Il Napoli depotenziato in questo modo impedisce la lotta allo Scudetto. Le altre non è che stanno facendo un campionato differente da quello che ci si attendeva. Il livello però non è entusiasmante. Appena mettiamo la testa fuori, veniamo puntualmente bastonati. Visto l'andazzo e il trend, l'Italia non sta accumulando punti importanti per lanciare la sfida per la quinta posizione. Mi auguro un ribaltone completo delle italiane. Per quanto riguarda il Napoli, Rrahmani ha finito la stagione.

Ha un infortunio modello Lukaku, quindi di cosa parliamo? Il Napoli sta facendo bene a sperare di avere McTominay in maniera efficiente. Per il resto siamo su livelli di assoluta improbabilità di prevedere qualsiasi cosa. Anguissa è uscito dai radar. La difesa quella è sarà così fino alla fine. Non si sa ancora Spinazzola che tipo di impegni può affrontare per l'affaticamento".