Da Torino, Chirico: “Conte-Juve, ne ero certo e lo ridirei! Ho commesso un solo errore"

Il giornalista di fede juventina Marcello Chirico da tempo parlava dell'accordo ormai raggiunto tra Conte e la Juventus. Dopo la conferma del tecnico alla guida del Napoli, Chirico è intervenuto a Radio Crc: "Io ridirei le stesse cose che ho detto ovunque su Conte e la Juventus. Tutte le cose le rifarei perché tutte le notizie portavano in quella direzione. Ho fatto un solo errore. Oltre alle notizie, io che un pochino conoscevo Conte, davo per sicuro che di fronte a una richiesta della Juve sarebbe assolutamente venuto.

Invece devo cambiare idea, forse non lo conosco così bene, forse è juventino solo quando gli fa comodo. Gli amici d'altronde si vedono nel momento del bisogno. Ripeto, davo per certo che Conte sarebbe venuto per ricostruire la Juve. Mi sono sbagliato. Ma la notizia c'era, lo confermo. Non era una bufala. Lo stesso De Laurentiis cosa aveva detto alla cena con la squadra su Conte? Quindi anche lui aveva il dubbio che Conte avesse già un mezzo accordo con la Juve. Chiellini, interrogato sul fatto, era fiduciosissimo. Elkann è stato ferito da Conte, non ha gradito il dietrofront improvviso. L'ha presa male come tutti i tifosi della Juve. Il Napoli ha fatto il suo, l'ha convinto con i soldi e poi comunque c'era un contratto che vale".