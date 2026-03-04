Da Torino: "Marianucci ha perso il posto, ha alternato partite buone ad altre pessime"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport: "Come sta il Torino? Sta un po' meglio, era in caduta libera. Le ultime due sconfitte hanno portato l'esonero di Baroni. L'elettroncelogramma era piatto. È arrivato D'Aversa che ha incontrato anche una Lazio dimessa, con problemi di formazione e stato d'animo problematico. Il Torino ha vinto all'esordio di D'Aversa, schierando titolari Simeone e Zapata due vecchie conoscenze del Napoli. Il Torino ha subito 47 reti in 27 giornate sono tante. Solo il Verona ne ha subiti di più. Ben diverso il discorso con il Torino di Vanoli. Non è la difesa il punto di forza. Anche se ci sono stati 10 clean sheet. Il Toro è stato più abile a rompere il gioco che a dover impostare. Quando si è trovato a dover impostare, ha trovato difficoltà. Se il Napoli è in forma, molto lucida ed è in grado di caricare, io penso che possano sbloccare sin da subito la partita. Un Napoli imballato può permettere al Torino.

La conferenza con Cairo? La mia sensazione è che siamo arrivati alla fine di un ciclo con Cairo. La conferenza stampa è stata deludente. Abbiamo ascoltato le solite frase sullo stadio, ma dall'estate ascoltiamo determinate cose. C'è una contestazione fortissima che dura da più di un anno e mezzo, da 3 partite i tifosi del Torino hanno deciso di lasciare lo stadio vuoto, con curve deserte. È un momento di non ritorno. Faccio fatica a pensare che si possa continuare a lungo. Fino a quando Cairo dirà che non ci sono offerte di qualità, purtroppo per i tifosi del Torino si avrà la sensazione di continuare a vivere in un labirinto. E ogni anno si smontava la rosa, il Napoli ha preso i migliori come Milinkovic-Savic e Buongiorno. Dopo la partita di Marassi il Toro era a 3 punti dalla Serie B. C'è poco da stare tranquilli.

Marianucci titolare? Penso abbia perso il posto. Vedremo cosa dirà D'Aversa. Da quando è arrivato ha alternato partite buone ad altre pessime".