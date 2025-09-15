Dall'Inghilterra: "Guardiola ha tanti infortuni e domenica c'è l'Arsenal. Solo una la certezza..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto Davide Chinellato, corrispondente dall'Inghilterra per La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole: "La caratteristica migliore di Guardiola che lo rende il miglior allenatore al mondo è quella di adattarsi ai giocatori che ha disposizione in quel momento. Donnarumma non è il portiere ideale dell’allenatore del City, eppure ieri ha giocato. Lo stesso discorso si diceva all’arrivo di Haaland e in 101 partite di Premier League ha messo a segno 90 gol.

Ieri ho visto un buon Manchester City, il migliore dall’inizio della stagione. Al di là della certezza Haaland, la sorpresa del derby di ieri si chiama Phil Foden, il quale sta tornando quello della stagione 2024/24. Rodri bisogna monitorarlo, non è ancora al livello del pallone d’oro. Ieri lui insieme a Reijnders sono quelli che mi sono piaciuti meno. Khusanov? Il Manchester City difende a quattro, ma imposta a tre, quindi spesso Khusainov si ritrova a fare il centrale. Da quando è arrivato a gennaio è cresciuto molto e sta diventando sempre più affidabile. Guardiola ha tanti giocatori infortunati per la partita contro il Napoli, ci sono tante alternative e dubbi dalle parti dei Citizen e ci saranno delle valutazioni che verranno fatte in base a come staranno i giocatori. Dobbiamo vedere come imposterà la partita il Manchester che giocherà domenica in casa dell’Arsenal e come recupereranno i giocatori in vista della partita di Champions. L’unica certezza è che Haaland partirà dal 1’.

Il Napoli dovrà giocarsela contro il Manchester City e Antonio Conte lo sa fare benissimo. Il confronto con l’allenatore del City è di 4 vittorie su 7 partite giocate. Uno dei due allenatori dovrà dare dimostrazione dell’altro di saper difendere e attaccare. Hojlund si è bruciato dall’ambiente del Manchester United che è tossico e dove tutto quello che tocca, viene bruciato. Dopo di che, ci sono state anche altre cose, avrebbe avuto bisogno di un altro anno di serie A e arrivare allo United come riserva di qualcuno. La Serie A ritrova un giocatore che ha voglia di dimostrare di essere forte e che ha trovato la squadra perfetta dove giocare".