Damascelli critica Conte: “Non faccia il furbo, aspettative altissime sul Napoli per lo Scudetto!”

Intervenuto a Radio Radio, il giornalista Tony Damascelli si è espresso così sulla lotta allo Scudetto: "Conte ci sta raccontando da un po’ di tempo una piccola grande bugia. Ci ha ripetuto più volte che quello del terzo scudetto sia stato quasi un miracolo, ma non è affatto così. Gli insuccessi dell’anno scorso rappresentano la vera eccezione per una squadra come il Napoli, non lo storico scudetto vinto, quella dovrebbe essere la normalità. Non deve fare il furbo, le aspettative sono altissime“.