De Giovanni: “Conte fa bene a predicare calma, ma i tifosi hanno diritto a sognare”

vedi letture

Lo scrittore e grande tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Lo scrittore e grande tifoso del Napoli Maurizio De Giovanni ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Sono sei partite soltanto, ma è una porzione rilevante nel girone di andata, un terzo, ma chiaramente le squadre si stanno organizzando ed ancora non si è visto l’impatto della Champions sulle squadre che puntano a qualcosa di importante in Serie A. Il Napoli ha giocato due turni in più di Coppa Italia rispetto a Inter, Juventus e Milan, ma sfido chiunque a prevedere ad agosto il Napoli primo in classifica dopo i primi sei turni di campionato. Ovviamente io mi auguro che si continui così. La città si sta dimostrando una capitale culturale sotto tutti i punti di vista, anche come accoglienza e come imprenditoria. In mezzo c’è questa meravigliosa squadra di calcio che, dopo un anno di pausa, finalmente sta tornando ad essere protagonista andando di nuovo ad occupare posizioni di vertice.

Tifosi arrestati a Milano? Sicuramente è agghiacciante. Siamo abituati a pensare allo sport come ad un territorio franco, dove c’è una competizione leale attorno alla quale si diffondono gli stessi valori. Ed invece scopriamo che non è così, e che questi episodi non sono “geolocalizzabili” perché si trovano su tutto il territorio. La Procura fa bene ad indagare, perché le società a quanto sembra sono sotto scacco da parte di gruppi malavitosi, ed in quei luoghi sembra possibile esercitare bene le proprie criminali.

Conte? Il ruolo di Bianchi è stato talmente fondamentale che sarà per sempre una pietra miliare della nostra città. Conte non posso paragonarlo a lui perché la storia della “prima volta” non è paragonabile a nulla. Conte fa bene a dire che dobbiamo tenere i piedi per terra, ma è anche normale che i tifosi sognino e che provino a sostenere con il loro spirito un eventuale buon risultato”.