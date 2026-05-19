De Giovanni: "No a un salto del vuoto nel centenario. Ecco chi vedrei bene in panchina"

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"Sarri? Nessuno è così stupido che il Napoli possa tornare quello, con giocatori completamente diversi".

Lo scrittore Maurizio De Giovanni è stato ospite di Tmw Radio, durante 'Maracanà': "Il dopo Conte? E' l'anno del centenario, dal 1° agosto e per un anno ci saranno moltissime iniziative, da una partita importante a inizio ritiro, fino a una serie di iniziative che accompagneranno questa cosa. Mi chiedo se un anno così può essere di progetto embrionale, dove fai un salto nel vuoto. Il Napoli ha una rosa con 7-8 ultra-trentenni, gente che viene fuori da infortuni seri. Come fai a celebrare il centenario con un salto del vuoto dal punto di vista della rosa e del tecnico? Prendere uno come Grosso o Italiano, che hanno allenato il Sassuolo e l'altro Fiorentina e Bologna...passare da Conte a uno di questi mi pare un salto nel vuoto.

ADL credo abbia ben presente il post-scudetto di Spalletti, quando andò malissimo con Garcia. Sono un fautore della riconferma di Conte ma pare che sia chiaro che per sua volontà voglia andare via. Si parla di risoluzione consensuale, penso che un progetto serio preveda il ritorno di Sarri, che ha regalato il Napoli forse più bello, o un progetto con Allegri, che sembra molto Conte. E' uno abituato a certi livelli, a pressioni, ed è più aziendalista di Conte. Sarri? Nessuno è così stupido che il Napoli possa tornare quello, con giocatori completamente diversi. La rosa però ha una predisposizione perfetta per il 4-3-3".