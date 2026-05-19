Impallomeni: “Sarri-Napoli, ma occhio all’Atalanta! Conte? Nazionale o un anno fermo”

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La fine della Serie A potrebbe aprire le porte a un nuovo valzer delle panchine, con diversi allenatori di primo piano pronti a cambiare squadra.

La fine della Serie A potrebbe aprire le porte a un nuovo valzer delle panchine, con diversi allenatori di primo piano pronti a cambiare squadra. Tra i nomi più caldi ci sono Massimiliano Allegri, Antonio Conte e Maurizio Sarri, protagonisti delle indiscrezioni che stanno animando il finale di stagione e le strategie dei club in vista della prossima annata.

Le ipotesi di Impallomeni sul futuro dei tecnici

A tracciare un possibile scenario è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: “Dico Sarri-Napoli, ma non trascurerei la pista Bergamo qualora andasse Giuntoli. Troverebbe un ambiente dove si respira calcio. Vedo Conte in Nazionale o un anno fermo e Allegri che rimane al Milan”.