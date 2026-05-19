Addio Conte, De Maggio: "Troppe critiche e lasciato solo, decisione comunicata un mese fa"

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Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, domenica contro l’Udinese sarà la partita d’addio ai tifosi al Maradona.

Sembrano essere arrivati i titoli di coda tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, domenica contro l’Udinese sarà la partita d’addio ai tifosi al Maradona. La decisione è stata presa dal tecnico già un mese fa ed è stata comunicata al presidente De Laurentiis.

Nel corso di 'Radio Goal', il direttore Valter De Maggio ha precisato: "Con De Laurentiis non hanno parlato di progetto, soldi o mercato, Conte aveva già deciso e ha scelto di fare un passo indietro. Ha subito anche troppe critiche e spesso è stato lasciato solo, molti non lo hanno capito criticandolo addirittura sul gioco e sulla preparazione fisica. Lui lascia dispiaciuto perché amava la città".