De Giovanni: "Visto il gesto di De Bruyne? E' dentro il progetto Napoli"

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Lo scrittore e giornalista Maurizio De Giovanni ha commentato a Canale 8 la vittoria del Napoli contro la Cremonese: "Non era affatto una partita facile, nonostante il risultato. Il Napoli per fortuna l'ha sbloccata subito, altrimenti poteva diventare difficile. La Cremonese si è presentata con una difesa alta ma il Napoli ha dato una dimostrazione di forza e autorevolezza e non era scontato.

Ora ci mettiamo in tv e guardiamo Milan-Juve, mi auguro arrivi un pari, altrimenti comunque su qualcuno il Napoli guadagna punti e va bene così. McTominay ha uno strapotere fisico straordinario, peccato per alcuni palloni che meritavano miglior sorte e se proprio doveva sbagliare un rigore, meglio oggi che in altri momenti. Bella anche la reazione di De Bruyne al 2-0 fallito, è dentro il progetto, questo è molto importante.

Futuro Conte? Credo di sì anche perché non vedo alternative. La Nazionale è una brutta gatta da pelare, oggi, e senza nuove regole sarebbe pericoloso per Conte ripartire da lì. Senza contare l'aspetto economico. E in Italia non vedo alternative. Quindi credo che Conte rimarrà. Certo servirà un grosso intervento tecnico e un grosso restyling anche tenendo conto di tutti quelli che torneranno dai prestiti che sono tantissimi".