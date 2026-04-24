Conte su Lukaku: “Che dispiacere. E’ tornato e non ha bussato al mio ufficio…”

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Dopo la vittoria contro la Cremonese, l'allenatore del Napoli Antonio Conte a Dazn ha parlato anche del caso Lukaku: "L'ho visto? No. Non ho avuto l'opportunità di parlargli. Lui è venuto al centro, ha parlato con un dirigente ma con me no. Io ho l'ufficio lì, nessuno è venuto a bussare. Mi è dispiaciuto tanto questo, un messaggio, qualcosa. Cerco di dover capire tutti ma nessuno cerca di capire l'allenatore".