Bazzani: "Conte tradito da Lukaku. Non lo chiama più Romelu..."

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"Avete visto che Conte lo ha chiamato Lukaku e non più Romelu? Forse si sente tradito, lui ci ha messo la faccia per farlo venire qui. Lui può accettare gol sbagliati o gare sbagliate, ma non questi comportamenti". Lo ha detto Fabio Bazzani, ex attaccante, ai microfoni di Dazn, commentando le parole di Conte su Lukaku.

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha aggiunto: "Io sono dalla parte di Conte che gli ha ridato una vita all'Inter e al Napoli facendogli fare anche un contratto importante. E tu che fai, vieni al campo e non passi da me? Gli uomini veri si confrontano ma quel confronto non c'è stato. Magari lo avrebbe accolto bene ma il mancato confronto per me chiude il rapporto tra i due. E per il futuro è impossibile che ci sarà un riavvicinamento".