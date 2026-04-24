McTominay: "Bravi a dominarla nel primo tempo. In mezzo mi trovo meglio"

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Scott McTominay ha parlato a Dazn al termine della gara vinta contro la Cremonese: "In mezzo al campo mi trovo meglio ma oggi era importante vincere e l'abbiamo 'uccisa' nel primo tempo e nella ripresa è stato tutto più facile".

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