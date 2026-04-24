McTominay show, Conte ammette: "Questo è il suo ruolo"

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Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nell'immediato post gara di Napoli-Cremonese terminata 4-0

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nell'immediato post gara di Napoli-Cremonese terminata 4-0 in favore degli azzurri.

Sei sicuro che McTominay ha giocato come centrocampista?

"Non dimentichiamo che la soluzione di McTominay centrocampista centrale è stata forzata dagli infortuni. Praticamente era rimasto solo lui. Lui è comunque un centrocampista box to box, abbiamo lavorato tanto in quel periodo sulla costruizione, riesce ad avere più spazio ora e arrivare in area a fari spenti a differenza di quando gioca trequartista. Io cerco di trovare le soluzioni per far giocare tutti. Credo anche che Alisson abbia fatto una super prestazione, come Gutierrez che ha gicoato dentro al campo. Avevamo preparato tutte queste cose e ci siamo divertiti tanto, siamo al secondo posto e sono fondamentali per la Champions. Ripeto i ragazzi meritano di finire il campionato al migliore dei modi, è stato molto duro. Non abbiamo mai perso la bussola"

In conferenza ha aggiunto: "Ha fatto quasi tutto il campionato in quella posizione, era rimasto solo lui e Lobotka in mediana. Resto a volte basito perché abbiamo memoria corta. Abbiamo dovuto forzare una soluzione, quella è la sua posizione perché è un centrocampista box to box. Può arrivare a fari spenti in area e può diventare devastante. Non ha l'uno contro uno, ha bisogno di campo e spazio. Non abbiamo scoperto oggi l'acqua calda, in quella posizione rende al meglio".