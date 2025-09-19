De Maggio: "Napoli alto nei primi 20', City era in difficoltà! Cambio obbligato..."

vedi letture

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto la sua sui temi principali di Manchester City-Napoli 2-0. Di seguito le sue parole: "Ho solo un rammarico: abbiamo perso uno spettacolo. Il Napoli se la stava giocando con atteggiamento: uomo contro uomo, andando a pressare alto, accettando il rischio con una difesa altissima. Io ho visto Beukema e Buongiorno nella metà campo avversario, ho visto Lobotka a ridosso dell'area del City a mordere le caviglie a Rodri, ho visto il Manchester City in difficoltà ad uscire con la costruzione dal basso con Donnarumma costretto al lancio lungo.

Dopo 18 minuti è arrivata questa mazzata che cambia e svolta la partita. Il rammarico è di non aver pesato la vera forza europea di questo Napoli, ma poi mi allineo a tutto quello che ha detto Conte e mi riferisco anche al cambio di De Bruyne. Ma chi rincorreva? È un cambio logico, a parte che Conte ha spiegato in maniera brillante che non aveva altra scelta. Senza Di Lorenzo ha dovuto mettere Olivera spostando Spinazzola per ricomporre la linea difensiva, questo Conte lo ha spiegato".