De Maggio: "Se il Napoli non è in zona retrocessione deve ringraziare Garcia!"

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto per commentare il momento e la stagione del Napoli nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Se il Napoli non va in Serie B bisogna dire grazie a Rudi Garcia. L'andamento di Calzona e Mazzarri è sotto gli occhi di tutti. Non sto scherzando, va ringraziato Garcia se il Napoli non è in zona retrocessione".

De Maggio ha parlato anche della questione allenatore: "Ci sono momenti intensi di riflessione. Da una parte il presidente De Laurentiis e dall'altra Antonio Conte. Bisogna attendere. Questione di giorni? Questione di ore? Conte non ha ancora deciso ed è per questo che non è uscito allo scoperto, neanche con le persone a lui più vicine. Sono i giorni cruciali se dovesse confluire tutto su Conte.

Poi ci sono ovviamente scenari diversi legati altri tre nomi, ossia Gasperini, Italiano e Pioli. Sono momenti di riflessione intensa da entrambe le parti. Nessuno dei protagonisti si sbilancia in alcun modo, c'è silenzio assoluto sia da parte della società che dagli entourage degli allenatori. Non possiamo fare altro che attendere".