Zazzaroni sicuro: "In Nazionale andrà Mancini al 99%! Allegri? Prima scelta di ADL"

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Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bilancio su Conte? Ho visto un amore contrastato… non è stato un amore completo, però sono stati sicuramente due anni meravigliosi. Parte della critica ha sempre contestato delle cose a Conte, anche nell’anno dello Scudetto, quest’anno più che mai con gli infortuni e i risultati altalenanti".

Panchina NapolI: chi succederà a Conte?

Prosegue Zazzaroni: "Allegri-Napoli? Sarebbe lui la prima scelta e sarebbe perfetto. Non mi dispiacerebbe affatto che arrivasse Max a Napoli mentre per la Nazionale c’è Mancini al 99,9%. Napoli dopo Conte fa paura… ci vuole un allenatore molto esperto, vincente”. Alternative? Sarri va all'Atalanta. Grosso non lo vedo ancora maturo per il Napoli”.