De Maggio: “Temo molto l’Atalanta, è la gara più insidiosa delle prossime 8 per due motivi”
Nel corso di ‘Radio Goal’, è intervenuto il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio: “E’ una gara che temo molto, forse per il Napoli la più insidiosa delle prossime otto fino alla Supercoppa del 18 dicembre. Perché molto insidiosa? Perché arriva dopo l’impegno delle nazionali, con i nazionali che torneranno, e perché è un’incognita.
Perché vai ad affrontare una squadra dove non hai uno storico. La Roma di Gasperini lo sappiamo come gioca, la Juve di Spalletti lo sappiamo come gioca, il Benfica di Mourinho idem, in Coppa Italia il Cagliari lo sappiamo. Di Palladino all’Atalanta invece non sappiamo nulla”
