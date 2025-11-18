Lotta scudetto, Totti esclude la Roma: "Napoli e milanesi favorite, lavoro di Gasp non si è visto"

Francesco Totti, ex capitano della Roma, è tornato a parlare della corsa Scudetto ai microfoni di DAZN, a margine del Grand Slam Padel Show, escludendo i giallorossi dalla lotta per il titolo: "Quest'anno sono tre le squadre favorite per vincere lo scudetto: Inter, Napoli e Milan. I rossoneri li ho rivalutati perché, giocando una volta a settimana, hanno più tempo per recuperare e di organizzare, in più c'è un grande allenatore come Allegri che riesce a gestire tutto quanto. Sono queste le squadre che se lo giocheranno fino alla fine".

Chi preferisce di più tra Nico Paz, Soule e Yildiz?

"Sono tre giocatori totalmente diversi, anche se secondo me i numeri 10 sono altri. In questo contesto quello che mi intriga più di tutti è Nico Paz. Fa delle giocate mostruose, lo vedo maturo, responsabile, non dico di un'altra categoria, ma è quel giocatore che quando c'è fa la differenza".

La convince il gioco di Gasperini?

"Diciamo che il lavoro di Gasperini ancora non si è visto, non parlo da tifoso, ma di addetto ai lavori. Quello che ho visto con l'Atalanta non lo sto vedendo con la Roma, sono due tipologie di giocatori diversi. Però se questo è l'effetto Gasperini ben venga, perché siamo primi, non vedendo il modulo Gasperini, se e quando arriverà vuol dire che partiremo alla grande".

Dybala e Soulé possono giocare insieme?

"Penso che sia un bel binomio, una bella coppia e che possono giocare insieme".

Gattuso le sta piacendo?

"È partito col piede giusto, ma fino adesso non ha fatto niente. L'obiettivo primario è qualificarsi al Mondiale dopo due non partecipazioni".