Del Genio: “ADL dice che si vince difendendo, ma non è più così: calcio va in altra direzione!”

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Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis rilasciate a “The Athletic”, esprimendo una comunanza di vedute con il numero uno azzurro, ma anche qualche distinguo su un punto specifico legato alla visione del calcio moderno.

Il nodo sul gioco e sull’evoluzione del calcio

Nel suo intervento, Del Genio ha infatti sottolineato una divergenza sull’idea secondo cui a vincere sarebbero soprattutto le squadre più attente alla fase difensiva: “Condivido tutto di quello che ha detto ADL, tranne il passaggio sugli allenatori che difendono che poi sono quelli che vincono. Non è più così caro presidente, vedi l’Inter quest’anno. Certo devi difendere bene, ma basta vedere in tutta Europa si vince più segnando tanto che incassando poco. Con Sarri e Spalletti pure si subì poco ma segnando tanto. Quest’anno si prendono più gol di chi è anche offensivo quindi bisogna conoscere le statistiche e l’evoluzione del calcio. Non deve ascoltare consiglieri, alcuni evidentemente non so quanto esperti”.