Bomba di Trevisani: “Mi hanno detto che Allegri sarà CT Italia e Ranieri direttore tecnico”

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Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, ha condiviso un’indiscrezione riguardante un possibile nuovo assetto della Nazionale

Il giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, ha condiviso un’indiscrezione riguardante un possibile nuovo assetto della Nazionale italiana. Nel suo intervento ha riportato una voce circolata nelle ultime ore, precisando però di non poterne confermare l’attendibilità: "Premesso che Guardiola sarebbe aggredibile come CT della Nazionale, quello che vi dico è Malagò Presidente Federale, Ranieri Direttore Tecnico e Allegri come allenatore. Ve la giro esattamente come mi è arrivata. Non so se sia vero o meno ma è il messaggio con cui mi sono svegliato".

Le parole su Ranieri e il dubbio sulla Nazionale

Trevisani ha poi commentato anche le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri prima della sfida contro il Pisa, escludendo però qualsiasi lettura maliziosa legata a un possibile futuro in Nazionale: "Non posso pensare però che Ranieri possa fare una cosa negativa per la Roma, come quella di venerdì, per avere una via d'uscita in chiave Nazionale". Il giornalista ha quindi concluso sottolineando come quelle parole abbiano comunque lasciato il segno nell’opinione pubblica: "Chiunque ritiene che quello che ha detto Ranieri venerdì sia un autogol ed è una cosa che rimane nella percezione generale. Già venerdì sera mi hanno detto che poteva essere una via d'uscita per la Nazionale ma non ci ho minimamente pensato, forse perché sono ingenuo e perché credo che il calcio italiano non possa ripartire da un uomo di 75 anni".