Gifuni: “ADL ama Conte, ma le strade potrebbero dividersi! Piacciono Maresca e Grosso”

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Iil presidente azzurro nutre una stima profonda nei confronti dell’allenatore, al punto da modificare anche alcune delle sue consuete strategie gestionali

Il giornalista Gianluca Gifuni è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’, trasmissione in onda su Televomero, soffermandosi sul rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Secondo Gifuni, il presidente azzurro nutre una stima profonda nei confronti dell’allenatore, al punto da modificare anche alcune delle sue consuete strategie gestionali: “De Laurentiis è innamorato letteralmente di Antonio Conte, lo ama proprio, tanto da derogare le sue abitudini come iniziare una stagione con un allenatore in scadenza di contratto. Quando i due si metteranno uno di fronte all’altro, Conte nel verificare quali sono le intenzioni del club sul nuovo dimensionamento - che non prevede nulla di trascendentale come lo svecchiamento della rosa e il monte ingaggi leggermente più basso, se non dovesse essere d’accordo su questo le strade potrebbero dividersi”.

Le alternative in caso di addio

Nel suo intervento, Gifuni ha poi chiarito come la volontà del club sia quella di proseguire con Conte, pur lasciando aperta la porta a eventuali scenari alternativi: “Ma la base è che De Laurentiis è innamorato di Conte al punto da tenerlo certamente. Però, se Conte non dovesse accettare, ci sono due nomi che piacciono al Napoli: Enzo Maresca, allenatore di stampo internazionale, piace tanto a De Laurentiis, l’altro è Fabio Grosso per un progetto diverso”.