Del Genio: “ADL ha sbagliato tutto dopo lo Scudetto, non ne ha indovinata una!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “E’ incredibile pensare di raccontare di un Napoli sconfitto in questo modo dal Frosinone, di un’eliminazione dalla Coppa Italia che era un obiettivo. Ora il Napoli è fuori dalla Coppa Italia e probabilmente è anche fuori dalla Supercoppa dell’anno prossimo non andando in finale di Coppa Italia e molto probabilmente non arrivando tra le prime due del campionato.

Una serie di cose negative che si susseguono, il valore di giocatori che va a calare giorno dopo giorno. Un disastro tecnico nei risultati e anche poi il riverbero sul piano economico sarà inevitabile. Una situazione molto delicata dalla quale dobbiamo uscire. Inutile dire che De Laurentiis ha sbagliato tutto, l’abbiamo detto che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quest’estate dopo che ha fatto un lavoro perfetto l’anno scorso che ci ha portato allo scudetto. Una serie di tempistiche sono state davvero inconcepibili: la scelta del direttore sportivo dopo l’allenatore, acquisti di giocatori con il campionato alle porte e in ruoli dove era meglio muoversi prima per farli ambientare…Insomma, non ne hanno indovinata una”.