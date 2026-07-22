Sindaco Castel di Sangro: "Napoli lascerà ritiro per tornare in città per il Centenario"
Il Napoli dovrebbe lasciare temporaneamente il ritiro di Castel di Sangro per prendere parte ai festeggiamenti del Centenario, in programma il prossimo 1° agosto a Piazza Plebiscito. L'anticipazione arriva dal sindaco Angelo Caruso, intervenuto ai microfoni della trasmissione Ritiro di Mattina su Canale 9, condotta da Vincenzo Mele.
"Penso che la squadra non rimarrà qui. I festeggiamenti sono a Napoli ed è giusto così", ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come il trasferimento rappresenti la scelta più naturale nonostante qualche inevitabile disagio logistico. "Certo, arrivare il 30 luglio e partire il primo agosto è scomodo, ma pazienza", ha aggiunto.
Caruso ha comunque rassicurato i tifosi presenti in Abruzzo, annunciando una serata ricca di eventi anche a Castel di Sangro. "La festa ci sarà per chi rimane. Se qualche calciatore decide di non muoversi da qui, si divertirà comunque", ha dichiarato, anticipando un programma con musica, cabaret e la partecipazione del comico Ciro Giustiniani.
Il sindaco ha poi espresso entusiasmo per gli appuntamenti che attendono il Napoli durante il ritiro abruzzese: "C'è grande attesa per le tre amichevoli che si disputeranno a Castel di Sangro il 5, l'8 e il 12 agosto".
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