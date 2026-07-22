Sindaco Castel di Sangro: "Napoli lascerà ritiro per tornare in città per il Centenario"

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L'anticipazione arriva dal sindaco Angelo Caruso, intervenuto ai microfoni della trasmissione Ritiro di Mattina su Canale 9

Il Napoli dovrebbe lasciare temporaneamente il ritiro di Castel di Sangro per prendere parte ai festeggiamenti del Centenario, in programma il prossimo 1° agosto a Piazza Plebiscito. L'anticipazione arriva dal sindaco Angelo Caruso, intervenuto ai microfoni della trasmissione Ritiro di Mattina su Canale 9, condotta da Vincenzo Mele.

"Penso che la squadra non rimarrà qui. I festeggiamenti sono a Napoli ed è giusto così", ha spiegato il primo cittadino, sottolineando come il trasferimento rappresenti la scelta più naturale nonostante qualche inevitabile disagio logistico. "Certo, arrivare il 30 luglio e partire il primo agosto è scomodo, ma pazienza", ha aggiunto.

Caruso ha comunque rassicurato i tifosi presenti in Abruzzo, annunciando una serata ricca di eventi anche a Castel di Sangro. "La festa ci sarà per chi rimane. Se qualche calciatore decide di non muoversi da qui, si divertirà comunque", ha dichiarato, anticipando un programma con musica, cabaret e la partecipazione del comico Ciro Giustiniani.

Il sindaco ha poi espresso entusiasmo per gli appuntamenti che attendono il Napoli durante il ritiro abruzzese: "C'è grande attesa per le tre amichevoli che si disputeranno a Castel di Sangro il 5, l'8 e il 12 agosto".