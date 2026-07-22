Mauro consiglia: "Occhio a Favasuli, sarebbe un ottimo rinforzo"

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"Napoli? È ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com'è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha tracciato un bilancio del momento che sta vivendo il calcio italiano, soffermandosi anche sulle prospettive delle principali squadre di Serie A, tra cui il Napoli: "Il calcio italiano in finale ha portato due giocatori, Lautaro e Nico Paz, che però hanno giocato pochissimo. Insomma, un bilancio disastroso se non fosse per il gol decisivo dell'interista in semifinale. Non una grande patente alla luce dell'assenza della Nazionale", ha dichiarato al quotidiano.

Passando al mercato delle big, Mauro ha analizzato la situazione di Inter e Napoli. Sui nerazzurri ha osservato: "Al contrario del passato, l'Inter è più attendista, o possiamo dire 'in ritardo': ciò che serve non lo ha preso, tra il sostituto di Dumfries e almeno un difensore. È in affanno".

Poi il focus si è spostato sugli azzurri, con un giudizio che lascia spazio all'ottimismo nonostante il mercato ancora poco movimentato: "Napoli? È ancora fermo sul mercato ma, se rimane così com'è, con un nuovo allenatore può trovare nuovi stimoli e adrenalina. In questo Allegri è molto bravo: Napoli mi sembra la piazza giusta per un rilancio, sia suo che del club. E occhio a Favasuli, sarebbe un ottimo rinforzo".

L'ex centrocampista ha concluso la sua analisi parlando anche della Roma, sottolineando come le difficoltà sul mercato siano diffuse: "È un altro esempio di questa difficoltà generale e il Mondiale non mi sembra incida direttamente: le star del torneo non sono alla portata dei club italiani, che stanno facendo fatica anche con le seconde linee mentre tutti gli allenatori desidererebbero già un gruppo quasi al completo".